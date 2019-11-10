Победил на Кубке мира: пауэрлифтер из Иркутского района выступит на турнире в Лас-Вегасе

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-10T08:59:03+03:00

Пауэрлифтер из Иркутского района выступит на турнире в Лас-Вегасе. Фото: администрация Иркутского района

Александр Трофимов стал абсолютным чемпионом на соревнованиях в Подмосковье

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Поедет на отборочный турнир Olympia PRO invitational powerlifting 2020 в Лас-Вегас. Спортсмен из поселка Южный Мамонского МО Александр Трофимов стал абсолютным чемпионом Кубка мира по пауэрлифтингу. Ему не было равных на соревнованиях в подмосковном городе Долгопрудный.

- Александр выступал в весовой категории до 90 кг, - сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. - Ему покорился снаряд весом 190 кг, что позволило уверенно выиграть не только в своей весовой категории, но и в абсолютном первенстве.

Победа позволила Трофимову подтвердить звание мастера спорта международного класса. Сейчас пауэрлифтер готовится к следующему старту. В апреле ему предстоит выступать в Лас-Вегасе.

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ИСТОЧНИК KP.RU