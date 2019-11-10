2019-11-10T10:53:28+03:00
Общество

Большой байкальский спортквест пройдет в Листвянке

Уже можно регистрировать команды
Мария КНЯЗЕВА
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Большой байкальский спортквест пройдет в ЛиствянкеБольшой байкальский спортквест пройдет в ЛиствянкеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Спортивные, интеллектуальные и творческие задания, перемещения по локациям ждут участников Большого байкальского спортквеста. А еще приз в 50 рублей, однако, он достанется только победителям.

- Квест пройдет 7 декабря в поселке Листвянка, - сообщает пресс-служба администрации Иркутского района. - В игре могут участвовать команды, в составе которых максимум 10 человек. Уже можно зарегистрировать свою. Между локациями будут спрятаны QR-коды с дополнительными заданиями.

Игра призвана показать насколько отдых на Байкале зимой прекрасен: участники увидят интересные места, прекрасные пейзажи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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