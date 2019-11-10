Мозаика-парк появится в Ангарске

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-10T11:19:54+03:00

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В Ангарске появится новое красочное место для отдыха горожан, фотосессий и встреч с друзьями. Мозаика-парк «Сказки Байкала» будет расположен недалеко от улицы Маяковского. В сквере разместят 11 скульптурных объемных композиций, установят лавочки, беседки, посадят кустарники и посеют газоны.

- Сейчас ведется разработка ландшафтного дизайна парка, - сообщает пресс-служба администрации города Ангарска. - Идея принадлежит фонду «Близко к сердцу». Проект победил во втором туре конкурса Фонда президентских грантов 2019 года и получит 6,9 миллиона рублей на реализацию.

Идеей для парка послужили работы известного итальянского скульптора-мозаичиста Марко Бравура, он создал в Калужской области панно на Доме литераторов и 60 скульптур. Творить в Ангарске будут как профессиональные скульпторы, так и волонтеры, и все желающие.

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ИСТОЧНИК KP.RU