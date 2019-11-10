Фильм про фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» покажут на Discovery Channel

СЕГОДНЯ 13:46 2019-11-10T13:46:26+03:00

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Фестиваль «Байкальская миля» в этом году прошел впервые и сразу наделал много шума. Шутка ли! Один из участников — Алексей Куканов - на лыжах, зацепившись за мотоцикл, разогнался до скорости 218 км/ч. Но было и много других интересных событий — землетрясение, расколовшее ледяную трассу, непредсказуемая погода. Да и сам по себе фестиваль уникален, поэтому фильм о нем решили показать на познавательном телеканале Discovery Channel. Картина получила название «Байкал: моторы и лед».

- Фильм покажут в 22.00 по московскому времени 18 ноября, - сообщает администрация Иркутска в своей группе в соцсетях.

Телепередача расскажет о том, как создавалась «Байкальская миля» - первый в нашей стране фестиваль скорости на льду: с какого турнира организаторы брали пример, участники поделятся впечатлениями от участия.

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ИСТОЧНИК KP.RU