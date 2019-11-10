СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-10T15:10:54+03:00

Прогноз погоды на 11 ноября в Иркутске: в городе — без осадков Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске в понедельник, 11 ноября, переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Ночью столбики уличных термометров покажут -13...-15 градусов, днем будет -7...-9.

- По области - переменная облачность, без существенных осадков, местами небольшой снег, - - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер подует западный, северо-западный, в северных районах юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с.

В Приангарье этой ночью ожидается -13...-18 градусов, при прояснении холодно до -22...-27, в северных районах в течение всей ночи -22...-27, в пониженных формах рельефа до -32...-37. Днем в регионе -10...-15, при облачной погоде -20...-25 градусов, по югу местами до -5.

Метеорологи предупреждают, что на дорогах области - снежный накат и гололедица, а по средней части озера Байкал - усиление западного, северо-западного ветра до 23-28 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU