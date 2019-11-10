ХК «Ермак» проиграл «Южному Уралу» в гостевом матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 15:11 2019-11-10T15:11:23+03:00

Ангарчане вели в счете в две шайбы, но упустили преимущество

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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в выездном матче Высшей хоккейной лиги. В Орске «оранжевые» проиграли «Южному Уралу» со счетом 2:4.

При этом первыми счет в матче открыли ангарчане. В первом периоде отличился Анатолий Раенко. В начале второго отрезка наши хоккеисты удвоили преимущество после точного броска Александра Шикуна. Но через пять минут хозяева льда сократили отставание. Заключительный период хоккеисты «Ермака» полностью провалили, пропустив три шайбы подряд, и не забросив ни одной. Таким образом «Южный Урал» добился волевой победы, проигрывая по ходу матча в две шайбы.

Следующий матч «Ермак» проведет 11 ноября, в Челябинске. Ангарчане скрестят клюшки с местным «Челметом».

ИСТОЧНИК KP.RU