ХК «Ермак» проиграл «Южному Уралу» в гостевом матче ВХЛ
Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в выездном матче Высшей хоккейной лиги. В Орске «оранжевые» проиграли «Южному Уралу» со счетом 2:4.
При этом первыми счет в матче открыли ангарчане. В первом периоде отличился Анатолий Раенко. В начале второго отрезка наши хоккеисты удвоили преимущество после точного броска Александра Шикуна. Но через пять минут хозяева льда сократили отставание. Заключительный период хоккеисты «Ермака» полностью провалили, пропустив три шайбы подряд, и не забросив ни одной. Таким образом «Южный Урал» добился волевой победы, проигрывая по ходу матча в две шайбы.
Следующий матч «Ермак» проведет 11 ноября, в Челябинске. Ангарчане скрестят клюшки с местным «Челметом».
ИСТОЧНИК KP.RU
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