2019-11-11T03:42:11+03:00
Звезды

Потерянные чувства и эмоции: выставка современного художника Заи Самбуу откроется в Иркутске

Экспозиция будет готова 16 ноября
Мария КНЯЗЕВА
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Фрагмент картины Зая Самбуу из Монголии. Фото предоставлено Галереей В. БронштейнаФрагмент картины Зая Самбуу из Монголии. Фото предоставлено Галереей В. Бронштейна
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LOST KISS — так называется проект современного монгольского художника Заи Самбуу. В России он будет впервые представлен в Иркутске. К 16 ноября экспозицию разместят в Галерее В. Бронштейна.

- Зая Самбуу родился и вырос в Монголии, - рассказали сотрудники галереи. - Но долго время он работал и жил в Америке и Японии. Его персональные выставки проходили

Зая создал узнаваемый авторский стиль. Монгольский творец мастерски сочетает традиционную живопись и современные сюжеты. Его работы не раз выставлялись в престижных залах по всему миру — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Париже, Токио, Гонконге, Тайбэе.

В раннем творчестве видно было, что он переосмысливают культуру и традиции Азии, связывал монгольскую стилистику с живописью Японии и Тибета. Сейчас Зая создает картины в стиле поп-арт. Иркутяне могут увидеть более 20 работ Самбуу, выполненных с 2008 года.

- В названии выставки – LOST KISS – заключена волнующая художника мысль о потерянных чувствах и эмоциях современного общества: о виртуальных, а не реальных отношениях; о событиях и переживаниях, которые существуют для других, а не для себя, - отмечают в галереи.

Выставка будет работать до 16 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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