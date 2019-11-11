СЕГОДНЯ 04:31 2019-11-11T04:32:51+03:00

Нет горячей воды и отопления в домах 4000 жителей Шелехова Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В городе Шелехов утром 11 ноября произошло ЧП. Из-за аварии на сетях теплоснабжения без горячей воды и отопления остались 4349 человек.

- Отопления и ГВС нет в 44 домах и трех социально значимых объекта, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - От ведомства отправлена оперативная группа, в составе - 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Сейчас в городе проводятся восстановительные работы, сделать их нужно как можно скорее, ведь за окном уже минусовые температуры: вода в трубах не должна промерзнуть.

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ИСТОЧНИК KP.RU