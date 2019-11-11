«Байкал-Энергия» 11 ноября играет на стадионе «Рекорд» в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:48 2019-11-11T04:48:19+03:00

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Холода — горячая пора для хоккейных болельщиков. В начале ноября стартовали игры первого тура чемпионат России по хоккею с мячом среди мужских команд. Иркутской команде «Байкал-Энергия» первые матчи в рамках всероссийского турнира выпало провести дома.

Уже прошло две игры. Начали наши парни с победы: одолели команду из Первоуральска «Уральский трубник» со счетом 6:0. А вот на встрече с красноярским «Енисеем» удача была не на стороне иркутских хоккеистов. Итог игры — 3:6 в пользу красноярцев. Так что поддержка бело-синим очень нужна!

- Игра с кировской «Родиной» начнется в 19.00 на стадионе «Рекорд», - сообщает пресс-служба ХК «Байкал-Энергия».

Кстати, иркутских болельщиков накануне порадовали приятной новостью: руководство клуба предоставит поклонникам команды автобусы со стадиона «Рекорд» после вечерних матчей, которые заканчиваются в 21.00. Цена проезда такая же как на городском транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU