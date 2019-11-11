2019-11-11T04:48:19+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» 11 ноября играет на стадионе «Рекорд» в Иркутске

Поддержите иркутских хоккеистов
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
«Байкал-Энергия» 11 ноября играет на стадионе «Рекорд» в Иркутске«Байкал-Энергия» 11 ноября играет на стадионе «Рекорд» в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Холода — горячая пора для хоккейных болельщиков. В начале ноября стартовали игры первого тура чемпионат России по хоккею с мячом среди мужских команд. Иркутской команде «Байкал-Энергия» первые матчи в рамках всероссийского турнира выпало провести дома.

Уже прошло две игры. Начали наши парни с победы: одолели команду из Первоуральска «Уральский трубник» со счетом 6:0. А вот на встрече с красноярским «Енисеем» удача была не на стороне иркутских хоккеистов. Итог игры — 3:6 в пользу красноярцев. Так что поддержка бело-синим очень нужна!

- Игра с кировской «Родиной» начнется в 19.00 на стадионе «Рекорд», - сообщает пресс-служба ХК «Байкал-Энергия».

Кстати, иркутских болельщиков накануне порадовали приятной новостью: руководство клуба предоставит поклонникам команды автобусы со стадиона «Рекорд» после вечерних матчей, которые заканчиваются в 21.00. Цена проезда такая же как на городском транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парковка запрещена: в Иркутске на ул. 5-й Армии с 11 ноября нельзя ставить авто
Нет горячей воды и отопления в домах 4000 жителей Шелехова
Ольга Бузова распрощалась с участником из Иркутска в телешоу «План Б»
Потерянные чувства и эмоции: выставка современного художника Заи Самбуу откроется в Иркутске
ХК «Ермак» проиграл «Южному Уралу» в гостевом матче ВХЛ
Прогноз погоды на 11 ноября в Иркутске: в городе — без осадков
Фильм про фестиваль скорости на льду «Байкальская миля» покажут на Discovery Channel
Мозаика-парк появится в Ангарске
Большой байкальский спортквест пройдет в Листвянке
Победил на Кубке мира: пауэрлифтер из Иркутского района выступит на турнире в Лас-Вегасе
Батискаф «Мир», погружавшийся на дно Байкала, появится в Москве
Погиб один из водителей в ДТП на Качугском тракте под Иркутском
Выставка котят пройдет 10 ноября в Иркутске
Михаил Миль и его вертолеты:об известном иркутском авиаконструкторе расскажут в музее
Гороскоп на 10 ноября от бурятских лам: бегом в спортзал
Прогноз погоды на 10 ноября в Иркутске: днем без осадков