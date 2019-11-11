Парковка запрещена: в Иркутске на ул. 5-й Армии с 11 ноября нельзя ставить авто

СЕГОДНЯ 06:33 2019-11-11T06:47:06+03:00

Парковка запрещена: В Иркутске на 5-й Армии 11 ноября нельзя ставить авто. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вдоль двух домов 10 и 12 теперь нельзя парковаться

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Парковочных мест в центре Иркутска вновь стало меньше. Теперь автомобили нельзя будет оставить вдоль домов 10 и 12 на улице 5-й Армии. Сегодня, 11 ноября там начал действовать запрет на парковку.

- Решение было принято на заседании межведомственной комиссии, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска, - с такой просьбой обратились жильцы данных домов.

Оставленные машины не только мешали проехать жильцам в свой двор, но и не пускали автомобили экстренных служб.

Напомним, знак остановка запрещена и знак предупреждающий о работе эвакуаторов появятся также на улице Гидростроителей, 6 в районе школы №64. Знаки в Свердловском районе начнут действовать с 20 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU