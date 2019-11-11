Сибиряк отдал деньги мошенникам, чтобы получить приз за победу в номинации "Лайк года"
"Вы победитель премии "Лайк года". Такое сообщение на электронную почту получил житель Иркутской области. Его не смутило, что об этом конкурсе он слышит в первый раз. Он был опьянен победой, а самое главное призом - злоумышленники пообещали ему 98 тысяч рублей.
- Мужчина связался с автором сообщения. Мошенник сказал, чтобы получить приз нужно открыть новый банковский счет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – А для этого нужно заплатить 200 тысяч рублей.
Усольчанин сообщил злоумышленникам номер банковской карты и три цифры с обратной стороны. Но мошенники успели украсть только 6 тысяч рублей. Система безопасности банка успела заблокировать карту, поэтому больше преступникам украсть не удалось.
Сейчас "организаторов" конкурса разыскивает полиция. Полиция призывает граждан быть внимательными и просит не доверять неожиданным выигрышам в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU