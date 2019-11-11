СЕГОДНЯ 09:24 2019-11-11T09:24:17+03:00

Сибиряк отдал деньги мошенникам, чтобы получить приз за победу в номинации "Лайк года" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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"Вы победитель премии "Лайк года". Такое сообщение на электронную почту получил житель Иркутской области. Его не смутило, что об этом конкурсе он слышит в первый раз. Он был опьянен победой, а самое главное призом - злоумышленники пообещали ему 98 тысяч рублей.

- Мужчина связался с автором сообщения. Мошенник сказал, чтобы получить приз нужно открыть новый банковский счет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. – А для этого нужно заплатить 200 тысяч рублей.

Усольчанин сообщил злоумышленникам номер банковской карты и три цифры с обратной стороны. Но мошенники успели украсть только 6 тысяч рублей. Система безопасности банка успела заблокировать карту, поэтому больше преступникам украсть не удалось.

Сейчас "организаторов" конкурса разыскивает полиция. Полиция призывает граждан быть внимательными и просит не доверять неожиданным выигрышам в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU