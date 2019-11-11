Сергей Сокол о пострадавших в наводнении: «Помощь должна быть оказана»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-11-11T10:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сергей Сокол провел прием граждан. Обычно на него приходят те, кто стучался в двери разных кабинетов, но так и не нашел решения своей проблемы. Так было и в этот раз.

Иркутянка Татьяна Зырянова попросила помочь ее родителям. Пенсионеры из села Кимильтей Зиминского района в конце июля пострадали от наводнения, попав в так называемую вторую волну. Потеряли урожай, дрова, сено, лишились летней кухни, которую использовали и зимой.

- Родители так и не получили компенсации, хотя приходила комиссия и оценивала ущерб за урожай, - сетует Татьяна. – А за потерю кухни им вовсе говорят, что «не положено». Пожалуйста, разберитесь.

Сергей Сокол звонит мэру Зиминского района Наталье Никитиной и получает ответ:

- Родителям Татьяны направили выплату за потерю урожая в размере 45 тыс рублей, - говорит мэр. – Посмотрите счет, деньги должны прийти со дня на день. Другие меры соцподдержки, увы, не предусмотрены, потому что по постановлению правительства Иркутской области единовременная выплата положена, только если пострадало жилое помещение и была нарушена жизнедеятельность. У этой семьи – только кухня и она не относится к жилью. К дому ведь вода не подошла. А доказать, что они проживали в летней кухне можно только через суд.

Также Наталья Никитина поясняет и «путаницу» с компенсациями за потерю урожая. Дело в том, что по Указу губернатора пострадавшим в первой волне наводнения (в конце июня, когда затопило Тулун и Нижнеудинск) положена единовременная материальная помощь в 20 тыс рублей. А для тех, кто потерял посадки во вторую волну, она не предусмотрена, потому как действует уже другой нормативный документ – постановление.

– Есть серьезное недопонимание с правительством области, почему стихия и ее последствия трактуются по-разному, почему разный уровень поддержки и компенсаций. Люди-то пострадали одинаково и в июне, и в июле», – сказал Сергей Сокол.

Еще одна пострадавшая от второй волны паводка Екатерина Парфенчук из поселка Игнино Куйтунского района вовсе потеряла дом. Комиссия признала его непригодным для проживания. Однако документы и заявления в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области не принимают.

- Ссылаются на отсутствие нормативно-правового акта, который регламентирует порядок и условия предоставления соцвыплаты для пострадавших в июле 2019 года, - говорит мэр Куйтунского района Алексей Мари, который приехал вместе с Екатериной на прием к Сергею Соколу. Глава района добавил, что семья Парфенчук – не единственная, кто столкнулся с такой проблемой. Около 70 домов были подтоплены, из них 50 должны пойти под снос. Мэр направил письмо в региональное правительство с просьбой внести изменения в действующие документы, чтобы люди могли получить выплаты на строительство или приобретение жилья.

- Сроки поджимают, уже на носу первые морозы, - заключил Сергей Сокол. – Будем настаивать на том, чтобы решение было принято как можно быстрее.

Кроме того, к спикеру обратилась жительница Иркутска Светлана Фролова. Она воспитывает двойняшек, одна из девочек страдает детским церебральным параличом.

- Дочке уже 9 лет, - плачет женщина. – К сожалению, без специальной коляски я не могу с ней выйти на улицу погулять. Дважды я покупала ее сама, затраты на приобретение мне компенсировал Фонд социального страхования (ФСС). Но в октябре коляска сломалась, к тому же дочка выросла из нее. А на новую денег нет…

Светлана рассказала, что хорошая коляска, которая подходит ее ребенку, стоит дорого. А еще необходима специальная трость и ходунки. Сергей Сокол связался с управляющей региональным отделение ФСС Яной Соболь. Та пояснила, что необходимо внести корректировки в индивидуальную программу реабилитации ребенка, пройти обследование в поликлинике, чтобы лечащий врач расписал все, что требуется. Необходимо также, написать заявление, сделать экспертизу, уточнить характеристики оборудования и т.д. И тогда девочка получит хорошую коляску, - удобную и многофункциональную. Словом, у Светланы и ее дочки теперь есть надежные кураторы. Без помощи они не останутся. К тому же женщине помогут с работой. Дело в том, что она живет на пособия, и большую часть суммы отдает за аренду квартиры. Денег в семье не хватает, но и полноценно трудиться она не может, потому что постоянно надо ухаживать за ребенком с ДЦП.

- Есть целевая программа, которая предусматривает, в том числе и содействие в трудоустройстве родителей, воспитывающих детей инвалидов, - сказал Сергей Сокол. - Напишем письмо в министерство труда и занятости, вам постараются помочь с работой.

Кроме того, к Сергею Соколу обратилась жительница поселка Средний Усольского района Марина Семенова. Она рассказала, что в деревне Кочериково в 2017 году ко Дню Победы установили памятник ветеранам Великой Отечественной войны. На нем увековечены имена тех, кто воевал. Но среди них нет деда Марины Анатольевны Прокопия Семеновича Сафьянникова, которые сражался на фронтах ВОВ. Заксобрание сделало запрос в Военный комиссариат и там подтвердили, что Прокопий Семенович действительно нес службу в составе действующей армии. Почему его фамилии не оказалось на памятнике, конечно, вопрос. Но, главное, историческая справедливость, наконец, восторжествовала. Имя ветерана увековечат.

- До этого я получала только отказы от местных властей, - признается Марина Семенова. – Очень рада, что удалось решить вопрос. Для нашей семьи дед – гордость! С его портретом мы принимаем участие в Бессмертном полку, о его геройствах написано на сайте «Подвиг народа». Да и сами мы живем в гарнизоне Белая и воспитываем в детях патриотизм, а тут такое?! Спасибо вам за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU