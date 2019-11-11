Более 80 килограмм сухофруктов без санитарных документов задержали на границе в Бурятии
В Бурятии на границе с Монголией сотрудник Россельхознадзора при проверке автомобиля обнаружил партию фруктов и сухофруктов, которую пытались незаконно ввезти на территорию страны.
- При осмотре багажа у граждан Монголии нашли 82 килограмма фруктов и сухофруктов, - уточняет пресс-служба Россельхознадзора. – Но документов, которые разрешали бы их ввоз на территорию России, они предоставить не смогли.
Монголы нарушили российское законодательство о карантине растений. По закону, на такой груз полагается получить фитосанитарный сертификат, который бы подтверждал, что плоды безопасны.
Кстати, витаминный груз не стали забирать у владельцев. А наоборот, отдали, чтобы они смогли оформить необходимые документы. Но за попытку незаконного ввоза перевозчиков оштрафовали.
ИСТОЧНИК KP.RU