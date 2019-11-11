В погоне за прибылью теряют качество: на прилавках Улан-Удэ была обнаружена фальшивая молочка

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-11T11:08:08+03:00

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Молочные продукты одни из самых полезных в рационе человека. Но производители в погоне за прибылью экономят на качестве продукта. Начиная с января этого года на экспертизу в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию было отправлено 417 проб молока и молочной продукции, 12 образцов не соответствовали положенным стандартам.

- В двух пробах сырого молока были обнаружены остатки лекарственных препараторов. Кроме этого были найдены "фальшивые" сливочное масло, сыр, сметана, творог, ультрапастеризованное молоко, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Иркутской области, - Эти нарушения были выявлены в продукции российских брендов из 8 регионов страны, два из них из республики Бурятия.

Вся информация о фальсификации молочной продукции была передана в региональные Управления Россельхознадзора недобросовестных производителей. После проверки выдали четыре предписания - три о приостановлении деклараций и одно об отзыве декларации на молочную продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU