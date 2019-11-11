2019-11-11T12:00:34+03:00
Происшествия

Задохнулся в собственной постели: пенсионер-инвалид погиб при пожаре в Иркутской области

Причиной пожара в доме пожилого мужчины стала непотушенная сигарета
Виктория ГЕРКО
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Задохнулся в собственной постели: пенсионер-инвалид погиб при пожаре в Иркутской областиЗадохнулся в собственной постели: пенсионер-инвалид погиб при пожаре в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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«Он любил курить в доме, лежа на кровати». Так описали соседи привычки 80-летнего пенсионера, который погиб в пожаре собственном доме. Пагубное пристрастие курить в постели стало для него роковым. Видимо, мужчина не затушил сигарету и уснул. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

- В воскресенье, 10 ноября, поступило сообщение о горящем доме, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – Когда пожарные приехали на вызов, первый этаж был полностью охвачен огнем. О том, что внутри может кто-то быть, сообщили очевидцы.

Спасатели не дали пожару разрастись. С огнем удалось справиться за 10 минут. После тушения пожарники обнаружили тело мужчины.

Как сообщили в пресс-службе, в этом году по адресу, где произошел пожар, проводился инструктаж по пожарной безопасности. Но один из жильцов решил не следовать правилам и не сделал ничего, чтобы избежать трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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