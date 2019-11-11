2019-11-11T11:56:59+03:00
Происшествия

Больше 200 тысяч за один звонок: злоумышленники взяли кредит на сибирячку по телефону

Преступники знали паспортные данные пострадавшей и информацию о ее банковских счетах
Виктория ГЕРКО
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Больше 200 тысяч за один звонок: злоумышленники взяли кредит на сибирячку по телефонуБольше 200 тысяч за один звонок: злоумышленники взяли кредит на сибирячку по телефонуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Теперь мошенники могут не только украсть деньги с вашей карты, но и оформить на вас кредит. Именно так и сделал аферист из Иркутской области. В воскресенье 35-летней сибирячке поступил звонок от "сотрудника" банка. Он сообщил, что кто-то пытается взять кредит на ее имя.

- Как рассказала пострадавшая, мошенник даже назвал ее фамилию, имя и отчество, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – После этого злоумышленник продиктовал ее паспортные данные и назвал информацию о банковском счете.

Завершающим звеном аферы стало сообщение с кодом подтверждения. Как только женщина сообщила заветный шифр, разговор был завершен, а со счета списаны деньги. Потерпевшая сразу обратилась в отделение банка и выяснила, что на ее имя злоумышленники взяли кредит. Преступникам одобрили заем на 213 тысяч рублей. Двадцать пять из них они заплатили за страховку, а оставшиеся 188 тысяч – украли.

Сейчас ведется расследование. Сотрудники полиции уже узнали, что мошенники могли звонить из центрального района России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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