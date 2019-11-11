2019-11-11T12:39:52+03:00
Происшествия

Житель Бурятии ограбил приятеля за неприличные предложения девушке

Под этим предлогом он забрал у знакомого почти 200 тысяч рублей, 2 мобильных телефона и компьютер
Виктория ГЕРКО
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Мужчина из Бурятии заступился за униженных женщин и решил наказать друга за оскорбленияМужчина из Бурятии заступился за униженных женщин и решил наказать друга за оскорбленияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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21-летнего улан-удэнца обокрал его же друг. Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, он и его знакомый гуляли в компании девушек. Вечер должен был закончиться на доброй ноте. Но в какой-то момент товарищ решил, что хозяин квартиры оскорбил девушек «неприличными предложениями». Чтобы наказать обидчика, он несколько раз ударил его и потребовал деньги.

- "Борец за справедливость" обыскал молодого человека. Он отобрал 190 тысяч рублей, два мобильных телефона и компьютер, - сообщает ИА Байкал24. – Общая сумма ущерба – около 300 тысяч рублей.

Преступника поймали по горячим следам. Продать похищенные вещи или потратить деньги он не успел. Свой поступок молодой человек оправдал алкогольным опьянением. Ранее молодой человек судим не был. Сейчас на него завели уголовное дело за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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