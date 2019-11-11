Две мошенницы, которые обокрали пенсионерку, разыскиваются в Иркутске
5 ноября в микрорайоне Березовом в Иркутске две женщины обокрали 84-летнюю пенсионерку. Они подошли к пожилой женщине под видом гадалок на автобусной остановке. Естественно, ничего хорошего они ей не "предсказали". Злоумышленницы напугали бабушку, сказав, что на ее дочку наведена порча. Чтобы снять ее, нужно заплатить.
- Пенсионерка отдала преступницам больше 5 тысяч рублей, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас на аферисток возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Идет розыск подозреваемых. Вот их приметы. Одна из злоумышленниц худощавого телосложения, около 150 см, на вид 25 лет. Она была одета в вязанную шапку белого цвета, черный пуховик с меховым воротником и черные штаны. Вторая аферистка была старше: около 40 лет, рост 160, средней полноты, глаза карие. Была одета в короткую серую куртку с серого цвета.
Полиция просит всех, кто обладает сведениями о мошенницах или их местонахождении, обратиться в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU