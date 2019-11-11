Иркутская область занимает 2 место в Сибири по объектам незавершенного строительства социального назначения

СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-11T13:24:02+03:00

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В Сибирском Федеральном округе Иркутская область занимает второе место по количеству объектов незавершенного строительства социального назначения, и пятое место – по общему количеству объектов незавершенного строительства. Об этом было заявлено на совещании, которое состоялось в Заксобрании области под председательством Сергея Сокола.

Как сообщила зампредседателя Контрольно-счетной палаты региона Юлия Махтина, на 1 января 2019 года в регионе числилось 1 434 таких объектов, их сметная стоимость составляет около 49 млрд руб. Она напомнила, что Президентом страны в августе 2015 и в мае 2016 всем субъектам было поручено обеспечить инвентаризацию объектов незавершенного строительства, при возведении которых использованы средства бюджетов всех уровней до 1 февраля 2017 года, и по итогам этой работы принять решение по их дальнейшей судьбе и вовлечения их в хозяйственный оборот. КСП области обратило внимание на недостаточность организационных мер, принимаемых правительством региона, по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства.

- В списке незавершенных объектов школы, поликлиники, больницы, дома культуры, ФОКи, дороги, которые очень нужны жителям. Профильные ведомства, как правило, обвиняют муниципалитеты. Мэры разводят руками: деньги не вовремя пришли, подрядчик недобросовестный попался и так далее. Сколько денег уходит на проектно-сметную документацию? На объекты, которые потом не достраиваются. На ветер выбрасываются государственные деньги. Это не может быть нормой, - подчеркнул спикер.

Депутат ГосДумы РФ Александр Якубовский, который принял участие в обсуждении по видеосвязи, отметил, что в регионе только в конце 2018 года появился «проектный офис» (рабочая группа по внедрению в Иркутской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ). По поручению Президента страны его требовалось создать еще в ноябре 2015 года.

Министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина подтвердила, что не определен единый орган, который занимался бы этой проблемой в комплексе. По ее словам, реестры незавершенных объектов строительства ведут министерство имущественных отношений и министерства строительств, дорожного хозяйства. Между тем, на федеральном уровне есть поручение о создании единого координационного органа.

Кроме того, парламентарии подняли вопрос о строительстве дороги на Ольхон. Вице-спикер Кузьма Алдаров поинтересовался судьбой Дома спорта в поселке Усть-Ордынский, который обещали построить сразу после объединения двух субъектов. Представители министерства заверили, что при формировании бюджета на 2020-22 годы средства для строительства объекта по откорректированной документации будут заложены. Анатолий Аблов запросил список социальных объектов, которые планируются к сдаче в конце 2019 года – начале в 2020 года в Усть-Ордынском округе. Он также уточнил информацию по поводу Дома культуры в селе Майск, который должен быть сдан до конца 2019 года. По словам депутата, работы идут с заметным отставанием от графика. Объект строится на федеральные деньги и в случае его несвоевременной сдачи на область могут быть наложены штрафные санкции.

Депутат Антон Красноштанов поднял вопрос о завершении строительства детской поликлиники №8 в Ново-Ленино в Иркутске. Полтора года назад уже вставал вопрос о замене подрядчика, который не выполняет обязательства по срокам, однако до сих пор этого сделано не было, объект так и не закончен. Депутат заявил, что намерен инициировать парламентский запрос по строительству поликлиники, а также потребовал от министерства организовать посещение объекта.

Присутствовавший на совещании председатель Думы г. Иркутска Дмитрий Ружников призвал усилить работу с муниципалитетами. В частности, в связи с изменениями в градостроительном кодексе РФ у администрации города нет понимания, как выдавать разрешения на строительство или ввод, потому что очень остро стоит вопрос об экологической экспертизе.

Вице-спикер Законодательного Собрания региона Александр Ведерников подчеркнул, что правительству области необходимо завершить работу по инвентаризации объектов незавершенного строительства. Парламентарии оставят тему на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU