Пробки в Иркутске 11 ноября достигли 9 баллов: весь центр города встал

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-11T13:50:43+03:00

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Если вы сегодня планировали добраться домой с ветерком, то сделать это будет непросто. Разогнаться просто негде. А все потому, что весь центр города стоит в пробках. Сервис «Яндекс.Карты» сообщает, что заторы на дорогах достигли девяти баллов, а главные улицы окрашены в темно-красный цвет - значит водителям там стоять еще долго.

Движение затруднено на улице Чкалова, Рабочей, Ленина, Желябова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Дзержинского, Тимирязева, Киевской и Франк-Каменецкого. На самых загруженных участках дороги скорость не превышает двух километров в час.

Причиной заторов на дорогах стали погодные условия. На дорогах настоящий каток. Причем не только для автомобилей, но и для пешеходов. Также перекрытие улицы Красноказачьей затрудняет движение по городу. Пока в центре Иркутска произошла только одна авария - на улице Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU