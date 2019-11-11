2019-11-11T13:50:43+03:00
Общество

Пробки в Иркутске 11 ноября достигли 9 баллов: весь центр города встал

Километровые пробки возникли из-за плохих погодных условий и перекрытия дорог
Виктория ГЕРКО
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Весь центр Иркутска встал: пробки в городе достигли 9 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"Весь центр Иркутска встал: пробки в городе достигли 9 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"
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Если вы сегодня планировали добраться домой с ветерком, то сделать это будет непросто. Разогнаться просто негде. А все потому, что весь центр города стоит в пробках. Сервис «Яндекс.Карты» сообщает, что заторы на дорогах достигли девяти баллов, а главные улицы окрашены в темно-красный цвет - значит водителям там стоять еще долго.

Движение затруднено на улице Чкалова, Рабочей, Ленина, Желябова, Карла Маркса, Карла Либкнехта, Дзержинского, Тимирязева, Киевской и Франк-Каменецкого. На самых загруженных участках дороги скорость не превышает двух километров в час.

Причиной заторов на дорогах стали погодные условия. На дорогах настоящий каток. Причем не только для автомобилей, но и для пешеходов. Также перекрытие улицы Красноказачьей затрудняет движение по городу. Пока в центре Иркутска произошла только одна авария - на улице Советской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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