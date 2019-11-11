2019-11-11T14:20:07+03:00
Общество

Предприниматель вернул 115 тысяч рублей клиентке за пластиковые окна

Работники нарушили правила установки стеклопакетов, но свою вину признавать не хотели
Виктория ГЕРКО
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Предприниматель вернул 115 тысяч рублей клиентке за пластиковые окна.Предприниматель вернул 115 тысяч рублей клиентке за пластиковые окна.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Жительница Иркутской области решила установить в своем доме пластиковые окна. Она надеялась сберечь тепло и не бояться сильных ветров. Для этого она обратилась к индивидуальному предпринимателю. Но, заплатив 60 тысяч рублей, получила совсем не то, что ожидала.

- Работу монтажников клиентка приняла. Но радости от новых окон не было: между стеклами появлялась вода, зимой образовывалась наледь, а ветер задувал в щели, - сообщает ИА Байкал Инфо. – Женщина не один раз жаловалась на некачественную работу. Но предприниматель игнорировал ее. Женщина решила обратиться в суд.

Уже в там провели экспертизу и установили, что работники не учли особенности дома. Они повредили и окна, и конструкцию дома. Экспертиза признала, что они нарушили правила установки. Суд решил, что индивидуальный предприниматель должен вернуть клиентке 60 тысяч рублей, заплатить штраф, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя, расходы по проведению работ качества. Всего бизнесмену придется заплатить 115 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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