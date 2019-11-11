Тепло возвращается в Шелехов: дома и школы подключают к отоплению

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-11T14:48:26+03:00

Утром без горячей воды и тепла осталось 4349 человек и 44 жилых дома

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С раннего утра в Шелехове в экстренном режиме работают коммунальные службы. Утром 11 ноября на сетях теплоснабжения города произошла авария. Без горячей воды и отопления остались 4349 человек, 44 дома и 3 объекта социального значения.

- С самого утра на месте ЧП идут восстановительные работы. На улице уже минусовая температура - это осложняет работу. Вода в трубах не должна была промерзнуть, - сообщает ИА Байкал24. - Местная администрация обещала разобраться и решить проблему как можно быстрее. Вернуть тепло и воду в дома горожан планировали около двух часов дня.

Мэр Шелехова сообщил, что устранить аварию удалось ближе к четырем часам. К этому времени начали подключать здания к теплоснабжению и ГВС. В ближайшее время авария будет устранена полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU