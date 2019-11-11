2019-11-11T15:21:10+03:00
Общество

Школьники и студенты Иркутской области приняли участие в акции "Нет ненависти и вражде"

Сотрудники полиции читали лекции и проводили семинары на протяжении нескольких дней
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Сотрудники полиции провели акцию "Нет ненависти и вражде" для школьников и студентов.Сотрудники полиции провели акцию "Нет ненависти и вражде" для школьников и студентов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Всероссийская профилактическая акция "Нет ненависти и вражде" собрала больше 3 тысяч слушателей по всей области. Ее целью было объяснить молодежи, какие преступления относятся к экстремистским и рассказать о последствиях распространения экстремистских материалов в сети.

- На протяжении нескольких дней сотрудники полиции читали школьникам и студентам лекции, проводили с ними семинары, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Подрастающему поколению объясняли к каким последствиям может привести бездумные репосты в социальных сетях.

Правоохранители обратили внимание, на то, что они отслеживают все социальные сети на предмет экстремистских материалов. И за пропаганду запрещенной информации предусмотрена ответственность.

Участники акции согласились с тем, что в современном мире нет места какой либо ненависти и вражде будь то, социальная, расовая или религиозная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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