«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла кировскую «Родину»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-11T16:04:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую победу в новом сезоне, обыграв на своем льду одного из аутсайдеров российской Суперлиги кировскую «Родину» со счетом 5:2.

Счет в матче наши парни открыли на 7-й минуте, после точного удара в исполнении Вячеслава Вдовенко. Правда, уже через 11 минут кировчане восстановили равновесие после гола Олега Пивоварова. Еще до перерыва команды вновь обменялись голами. Сначала вперед иркутян вывел Николай Иващенко, а затем счет вновь сравнял Сергей Перминов.

Судьба встречи решилась во втором тайме. При не самой яркой игре, бело-синие, которые в этой встрече считались фаворитами, все же сумели забить еще трижды. Дубль на свой счет записал наш капитан и один из лидеров Александр Егорычев, еще один мяч с углового забил Денис Цыцаров. Хоккеисты «Родины» больше распечатать ворота Григория Лапина так и не смогли.

Следующий матч «Байкал-Энергия» вновь проведет на своем льду. 14 ноября в Иркутск пожалует нижегородский «Старт».

ИСТОЧНИК KP.RU