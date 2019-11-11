2019-11-11T16:04:35+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла кировскую «Родину»

Это вторая победа иркутян в сезоне
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла кировскую «Родину». Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла кировскую «Родину». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» одержали вторую победу в новом сезоне, обыграв на своем льду одного из аутсайдеров российской Суперлиги кировскую «Родину» со счетом 5:2.

Счет в матче наши парни открыли на 7-й минуте, после точного удара в исполнении Вячеслава Вдовенко. Правда, уже через 11 минут кировчане восстановили равновесие после гола Олега Пивоварова. Еще до перерыва команды вновь обменялись голами. Сначала вперед иркутян вывел Николай Иващенко, а затем счет вновь сравнял Сергей Перминов.

Судьба встречи решилась во втором тайме. При не самой яркой игре, бело-синие, которые в этой встрече считались фаворитами, все же сумели забить еще трижды. Дубль на свой счет записал наш капитан и один из лидеров Александр Егорычев, еще один мяч с углового забил Денис Цыцаров. Хоккеисты «Родины» больше распечатать ворота Григория Лапина так и не смогли.

Следующий матч «Байкал-Энергия» вновь проведет на своем льду. 14 ноября в Иркутск пожалует нижегородский «Старт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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