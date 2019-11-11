2019-11-11T19:06:18+03:00
Спорт

Прервали серию поражений: ХК «Ермак» вырвал победу у «Челмета»

Ангарчане проигрывали по ходу матча, но сумели переломить игру
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Прервали серию поражений: ХК «Ермак» вырвал победу у «Челмета». Фото: Татьяна ГЛЮК.Прервали серию поражений: ХК «Ермак» вырвал победу у «Челмета». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» одержали долгожданную победу, прервав серию поражений в Высшей хоккейной лиге. В Челябинске «оранжевые» в дополнительное время обыграли местный «Челмет» со счетом 2:1.

При этом, по ходу матча нашей команде пришлось отыгрываться. В первом периоде «Челмет» вывел вперед Александр Подкорытов. Во втором отрезке зрители заброшенных шайб не увидели. Отыгрались наши парни лишь в заключительном периоде после точного броска Николая Казаковцева. Выявить победителя в основное время команды не смогли, и встреча перетекла в овертайм. В дополнительное время победу ангарчанам принес точный бросок Александра Шикуна.

Впереди у «Ермака» домашняя серия игр, которая начнется 18 ноября матчем против тюменского «Рубина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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