Видео с концерта Наргиз в Иркутске уже набрало почти 15 тысяч просмотров
Неординарная и эпатажная певица Наргиз выступила в Иркутске 8 ноября во Дворце спорта «Труд». Ролик со своего концерта в столице Приангарья она накануне опубликовала в своем Инстаграм с подписью:
- А вот и наш дорогой ИРКУТСК! Ты навсегда в моем сердце, дорогой! Спасибо!
На видео от Наргиз видно, что ее приезд для иркутян стал настоящим радостным событием: поклонники таланта артистки подпевают вместе с ней и во всю танцуют.
-Спасибо Вам и всей вашей команде! Уже скучаем и ждем снова! - комментируют пост певицы благодарные сибиряки.
Кстати, возможность еще раз увидеть любимую исполнительницу второй раз за ноябрь у иркутян есть: 13 числа Наргиз выступает с концертом в Ангарске.
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ИСТОЧНИК KP.RU