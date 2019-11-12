2019-11-12T04:08:20+03:00
Общество

Видео с концерта Наргиз в Иркутске уже набрало почти 15 тысяч просмотров

Наргиз опубликовала ролик в своем Инстаграм [видео]
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Видео с концерта Наргиз в Иркутске набрало почти 15 тысяч просмотровВидео с концерта Наргиз в Иркутске набрало почти 15 тысяч просмотровФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Неординарная и эпатажная певица Наргиз выступила в Иркутске 8 ноября во Дворце спорта «Труд». Ролик со своего концерта в столице Приангарья она накануне опубликовала в своем Инстаграм с подписью:

- А вот и наш дорогой ИРКУТСК! Ты навсегда в моем сердце, дорогой! Спасибо!

На видео от Наргиз видно, что ее приезд для иркутян стал настоящим радостным событием: поклонники таланта артистки подпевают вместе с ней и во всю танцуют.

nargizzakirova_officialnargizzakirova_official
Видео с концерта Наргиз в Иркутске набрало почти 15 тысяч просмотров
1442 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

-Спасибо Вам и всей вашей команде! Уже скучаем и ждем снова! - комментируют пост певицы благодарные сибиряки.

Кстати, возможность еще раз увидеть любимую исполнительницу второй раз за ноябрь у иркутян есть: 13 числа Наргиз выступает с концертом в Ангарске.

Читайте также:

Концерты в Иркутске в ноябре 2019: Ольга Бузова, Петр Дранга, Наргиз, Тодес, Alessandro Safina, Агата Кристи, дискотека 90-х и Кустурица (анонсы)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С какого возраста необходимо показывать малыша стоматологу
Снимали с балконов: на пожаре ночью 12 ноября спасли 34 человека в Иркутске
Крупный пожар на острове Ольхон: сгорели здание и магазин
Пробки в Иркутске утром 12 ноября 8 баллов: на дорогах города несколько ДТП
Иркутская зоогалерея эвакуировала 30 животных из закрывшегося в Чунском районе зоопарка
Прервали серию поражений: ХК «Ермак» вырвал победу у «Челмета»
«Байкал-Энергия» на своем льду обыграла кировскую «Родину»
Школьники и студенты Иркутской области приняли участие в акции "Нет ненависти и вражде"
Тепло возвращается в Шелехов: дома и школы подключают к отоплению
Предприниматель вернул 115 тысяч рублей клиентке за пластиковые окна
Пробки в Иркутске 11 ноября достигли 9 баллов: весь центр города встал
Иркутская область занимает 2 место в Сибири по объектам незавершенного строительства социального назначения
Две мошенницы, которые обокрали пенсионерку, разыскиваются в Иркутске
Житель Бурятии ограбил приятеля за неприличные предложения девушке
Задохнулся в собственной постели: пенсионер-инвалид погиб при пожаре в Иркутской области
Больше 200 тысяч за один звонок: злоумышленники взяли кредит на сибирячку по телефону
В Иркутской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершены работы на 74 объектах
В погоне за прибылью теряют качество: на прилавках Улан-Удэ была обнаружена фальшивая молочка
Более 80 килограмм сухофруктов без санитарных документов задержали на границе в Бурятии
Сергей Сокол о пострадавших в наводнении: «Помощь должна быть оказана»
Сибиряк отдал деньги мошенникам, чтобы получить приз за победу в номинации "Лайк года"