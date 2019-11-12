Видео с концерта Наргиз в Иркутске уже набрало почти 15 тысяч просмотров

СЕГОДНЯ 04:06 2019-11-12T04:08:20+03:00

Видео с концерта Наргиз в Иркутске набрало почти 15 тысяч просмотров Фото: Евгения ГУСЕВА

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Неординарная и эпатажная певица Наргиз выступила в Иркутске 8 ноября во Дворце спорта «Труд». Ролик со своего концерта в столице Приангарья она накануне опубликовала в своем Инстаграм с подписью:

- А вот и наш дорогой ИРКУТСК! Ты навсегда в моем сердце, дорогой! Спасибо!

На видео от Наргиз видно, что ее приезд для иркутян стал настоящим радостным событием: поклонники таланта артистки подпевают вместе с ней и во всю танцуют.

nargizzakirova_official Видео с концерта Наргиз в Иркутске набрало почти 15 тысяч просмотров

-Спасибо Вам и всей вашей команде! Уже скучаем и ждем снова! - комментируют пост певицы благодарные сибиряки.

Кстати, возможность еще раз увидеть любимую исполнительницу второй раз за ноябрь у иркутян есть: 13 числа Наргиз выступает с концертом в Ангарске.

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ИСТОЧНИК KP.RU