2019-11-12T04:21:15+03:00
Происшествия

Пробки в Иркутске утром 12 ноября 8 баллов: на дорогах города несколько ДТП

Проезд по Иннокентьевскому мосту затруднен
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки в Иркутске утром 12 ноября 8 баллов: на дорогах города несколько ДТП. Фото: Яндекс.ПробкиПробки в Иркутске утром 12 ноября 8 баллов: на дорогах города несколько ДТП. Фото: Яндекс.Пробки
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Пробки в Иркутске утром 12 ноября достигли оценки в 8 баллов. Причиной заторов стали ДТП на улицах города. Так, из-за аварии на улице Сурнова в пробке оказались все автомобилисты на Иннокентьевском мосту, который обычно более менее свободен для проезда автотранспорта из Ленинского района на другой берег реки Ангара. Но, не сегодня.

И хотя сейчас подъезд к другой переправе из Ленинского округа на карте сервиса Яндекс.Пробки окрашен красным цветом от самого Иркутного моста, проезд по самому Глазковскому мосту свободный.

Академический мост свободен, хотя на нем тоже значится одно ДТП. А вот подъездные пути к нему сплошь в заторах. «Стоят» улица Старо-Кузьмихинская, Лермонтова, Лермонтовская развязка. Проезд по плотине ГЭС свободен. В центре города есть небольшие заторчики, но они не существенны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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