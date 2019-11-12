2019-11-12T05:07:33+03:00
Происшествия

Крупный пожар на острове Ольхон: сгорели здание и магазин

Пожарные до сих пор проливают конструкции строений
Мария КНЯЗЕВА
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Крупный пожар на острове Ольхон: сгорели здание и магазин. Фото: группа в соцсетях Инцидент ИркутскКрупный пожар на острове Ольхон: сгорели здание и магазин. Фото: группа в соцсетях Инцидент Иркутск
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В ночь на 12 ноября на острове Ольхон произошел крупный пожар. Сигнал о возгорании в здании по улице Байкальская в поселке Хужир поступил дежурным около полуночи. Когда специалисты домчались до места, всполохи были видны на 2-ом этаже. От сильного жара лопались стекла окон, от пламени было светло на несколько метров вокруг.

По документам, как сообщили в МЧС России по Иркутской области, это неэксплуатируемое строение. Однако, очевидцы в социальных сетях говорят, что там была гостиница. Пострадавших — нет.

- Вероятной причиной возгорания стали ошибки в эксплуатации печного отопления, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В результате пожара огнем повреждены 180 кв.метров здания и прилегающий к нему магазин — 96 кв.метров. С огнем справились за 1 час 20 минут.

- Общая площадь возгорания составила 276 кв. метров, - отметили в ведомстве. - Сейчас на месте до сих пор работаю пожарные, проливают конструкции зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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