2019-11-12T09:56:04+03:00
Происшествия

Не выдержал расставания с любимой: ревнивец несколько раз выстрелил в бывшую жену и ее любовника

После расстрела "Отелло" попытался покончить с жизнью
Виктория ГЕРКО
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Не выдержал расставания с любимой: ревнивец несколько раз выстрелил в бывшую жену и ее любовникаНе выдержал расставания с любимой: ревнивец несколько раз выстрелил в бывшую жену и ее любовникаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Кровопролитием закончился брак двух жителей Бодайбо. На одного из них заведено уголовное дело. В марте прошлого года мужчина решил выяснить отношения с бывшей женой. Выпив, в нем проснулось чувство ревности. Он решил, что его бывшая жена не может принадлежать другому мужчине. Но способ вернуть ее он выбрал, мягко говоря, нестандартный.

- Как утверждает потерпевшая, она не собиралась возвращаться к мужу и поддерживать даже дружеские отношения., - сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области. – И никак не ожидала, что бывший захочет ее убить.

Мужчина несколько раз выстрелил в любовников. После расстрела он решил покончить с и со своей жизнью. К счастью для всех, ревнивец оказался не плохим стрелком. Все участники этой драмы выжили и им была оказана своевременная помощь. А на самого "Отелло" завели уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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