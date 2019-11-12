ОРВИ в Иркутской области: к врачам за неделю обратилось больше 10 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-12T10:56:11+03:00

В Иркутске ОРВИ подхватило 4231 человек из них 3302 ребенка. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области за неделю с температурой свалилось 10 тысяч 219 человек из них 7966 -дети до 14 лет. В столице региона вирусы подхватило 4231 человек, из них 3302 ребенка. Но это меньше, чем в прошлую неделю, поэтому пока эпидемия простуд нам не грозит.

- Пока отмечены только случаи заболевания ОРВИ, гриппа в регионе не было зафиксировано, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области,- Поэтому нужно успевать прививаться.

Сейчас в Иркутской области поставили вакцины от гриппа 858 тысяч 912 человек. До конца ноября планируют привить еще около полумиллиона жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Накаркала рак: иркутянка почти год борется со смертельной болезнью, которую призвала сама (подробнее)

Исповедь шеф-повара: протухшее мясо - на шашлык, а картошку вместо белых грибов в суп (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU