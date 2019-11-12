2019-11-12T10:56:11+03:00
Общество

ОРВИ в Иркутской области: к врачам за неделю обратилось больше 10 тысяч человек

В сравнении с прошлой неделей число заболевших снизилось
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
В Иркутске ОРВИ подхватило 4231 человек из них 3302 ребенка.В Иркутске ОРВИ подхватило 4231 человек из них 3302 ребенка.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Иркутской области за неделю с температурой свалилось 10 тысяч 219 человек из них 7966 -дети до 14 лет. В столице региона вирусы подхватило 4231 человек, из них 3302 ребенка. Но это меньше, чем в прошлую неделю, поэтому пока эпидемия простуд нам не грозит.

- Пока отмечены только случаи заболевания ОРВИ, гриппа в регионе не было зафиксировано, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Иркутской области,- Поэтому нужно успевать прививаться.

Сейчас в Иркутской области поставили вакцины от гриппа 858 тысяч 912 человек. До конца ноября планируют привить еще около полумиллиона жителей региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Накаркала рак: иркутянка почти год борется со смертельной болезнью, которую призвала сама (подробнее)

Исповедь шеф-повара: протухшее мясо - на шашлык, а картошку вместо белых грибов в суп (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проводник поезда Иркутск-Кисловодск экстренно сорвал стоп-кран из-за пассажира, решившего сбегать в магазин
Пойман с поличным: сотрудники полиции задержали Иркутянина с 1,5 кг наркотиков
В Иркутске планируют создать киностудию
В Иркутской области мошенники через интернет предлагали получить права
Задержан водитель Тойоты Марк II, который насмерть сбил женщину в Тайшете
Законопроект о бесплатном питании школьников из многодетных и малоимущих семей в Иркутской области рекомендован к принятию
Не выдержал расставания с любимой: ревнивец несколько раз выстрелил в бывшую жену и ее любовника
Школьники из Бурятии взломали замок и обокрали кафе на 42 тысячи рублей
Жительница Бурятии выплатила штраф только после запрета на регистрацию недвижимости
Больше 27 килограмм нефрита пыталась вывезти жительница Монголии из Бурятии
ИГУ развивает сотрудничество с Китайской академией наук
Рекомендованные ТПП Восточной Сибири инвестиционные проекты получили поддержку федерального Фонда развития промышленности
С какого возраста необходимо показывать малыша стоматологу
Снимали с балконов: на пожаре ночью 12 ноября спасли 34 человека в Иркутске