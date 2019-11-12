2019-11-12T11:15:00+03:00
Общество

Законопроект о бесплатном питании школьников из многодетных и малоимущих семей в Иркутской области рекомендован к принятию

Изменения в закон рассмотрели на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания региона
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: Лариса Федорова.ФОТО: Лариса Федорова.
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Комитет по здравоохранению рассмотрел вопрос о питании достигших 18 лет школьников из многодетных и малоимущих семей. Проект закона Иркутской области был подготовлен и внесен по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола и рекомендован к принятию в первом чтении.

Согласно проекту, школьникам из многодетных и малоимущих семей предоставляется бесплатное питание, а при отсутствии организованного питания – набор продуктов питания.

Парламентарии рассказали, что в Заксобрание поступают жалобы от семей, в которых дети достигли 18 лет, но еще учащихся в школе, что их прекращают обеспечивать бесплатным питанием. При этом факт достижения ребенком совершеннолетия никак не влияет на социальное и имущественное положение семей. Проектом закона же предлагается сохранить для 18-летних школьников, ранее пользовавшихся льготой, возможность получения бесплатного питания до завершения ими обучения в общеобразовательных организаций. Вопрос будет рассмотрен на сессии Законодательного Собрания 20 ноября.

Кроме того, парламентарии рассмотрели проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», обратив внимание на необходимость рассмотреть дофинансирование фонда обязательного медицинского страхования за счет средств областного бюджета. А также в дальнейшем обеспечить единый подход для работников бюджетной сферы при начислении заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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