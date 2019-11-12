Задержан водитель Тойоты Марк II, который насмерть сбил женщину в Тайшете
В Тайшете местным полицейским спустя три дня удалось задержать водителя Тойоты Марк II, который ранним утром, 9 ноября совершил смертельное ДТП. Напомним, 38-летний мужчина, проезжая по улице Кирова, в районе дома №222, сбил женщину, которая шла по пешеходу по краю проезжей части дороги.
От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте, а нарушитель даже не остановившись, скрылся с места аварии. 12 ноября машину с характерными повреждениями кузова нашли в одном из дворов, вскоре вышли и на ее владельца.
- По факту ДТП проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ДТП под Братском: водитель лесовоза погиб под упавшими с автомобиля бревнами (Подробности)
Черные риелторы из Усолья-Сибирского украли материнский капитал на 36 миллионов рублей (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU