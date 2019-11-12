Задержан водитель Тойоты Марк II, который насмерть сбил женщину в Тайшете

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-12T11:22:16+03:00

Задержан водитель Тойота Марк II, который насмерть сбил женщину в Тайшете. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

После ДТП, которое произошло 9 ноября, водитель Тойоты скрывался три дня

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В Тайшете местным полицейским спустя три дня удалось задержать водителя Тойоты Марк II, который ранним утром, 9 ноября совершил смертельное ДТП. Напомним, 38-летний мужчина, проезжая по улице Кирова, в районе дома №222, сбил женщину, которая шла по пешеходу по краю проезжей части дороги.

От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте, а нарушитель даже не остановившись, скрылся с места аварии. 12 ноября машину с характерными повреждениями кузова нашли в одном из дворов, вскоре вышли и на ее владельца.

- По факту ДТП проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU