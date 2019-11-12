2019-11-12T12:02:43+03:00
Общество

В Иркутске планируют создать киностудию

Это поможет в развитии регионального кинематографа
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Минкульт Иркутской области заявил о возможности открытия региональной киностудии.Минкульт Иркутской области заявил о возможности открытия региональной киностудии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутский кинематограф развивается все больше. Сейчас наши киномастера выпускают в год около 30 картин разных жанров. Для полноценного развития регионального кино в Иркутске планируют создать киностудию. В ней будут создавать кинохронику региона, художественные и документальные картины.

– Есть все предпосылки к появлению в области своей киностудии, - сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области, - Она также сможет обеспечить работой выпускников Иркутского филиала ВГИК им. С.А. Герасимова.

Фундаментом для киностудии должно стать наследие Восточно-Сибирской студии кинохроники. Кроме истории у кинематографа Иркутска есть и настоящее. На территории региона ежегодно проводятся крупные кинофестивали, среди которых "Человек и природа" и "Старый город в новом мире". А областное отделение Союза кинематографистов России насчитывает больше 30 членов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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