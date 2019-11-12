2019-11-12T13:39:05+03:00
Происшествия

Пойман с поличным: сотрудники полиции задержали Иркутянина с 1,5 кг наркотиков

Иркутянину грозит до 10 лет лишения свободы
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Пойман с поличным: сотрудники полиции задержали Иркутянина с 1,5 кг наркотиков.Пойман с поличным: сотрудники полиции задержали Иркутянина с 1,5 кг наркотиков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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20-летний житель Иркутска привлек внимание сотрудников транспортной полиции на станции Мегет. При досмотре его вещей было найдено 1,5 килограмма запрещенных веществ. Позже стало известно, что иркутянин уже был судим, по какой статье не уточняется.

- В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье незаконное потребление, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств без цели сбыта, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

По данной статье ранее судимому иркутянину грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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