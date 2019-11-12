Проводник поезда Иркутск-Кисловодск экстренно сорвал стоп-кран из-за пассажира, решившего сбегать в магазин

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-12T13:53:20+03:00

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Сбегать в магазин за продуктами, пассажир поезда №57 сообщением «Иркутск-Кисловодск», решил, когда состав находился на 20-минутной стоянке в Кургане. То ли мужчина попал в огромную очередь, то ли закупался провизией так, чтобы хватило на всю поездку, но к моменту отправления вернуться он не успел. Когда он забежал с пакетами в руках на перрон, состав уже тронулся. Пассажир не растерялся, ускорился и успел запрыгнуть на подножку вагона.

Это заметила проводница поезда, которая нажала на стоп-кран, чтобы тот не упал на рельсы или не травмировался. После этого опоздавшему пассажиру пришлось общаться с линейными полицейскими.

- По правилам нельзя взбираться на крыши вагонов, подлезать под состав и запрыгивать на подножки вагона, — пояснили в пресс-службе Курганского ЛО МВД России на транспорте.

Мужчина, из-за которого остановили поезд, теперь заплатит штраф. Правда, раскошеливаться ему особо не придется. За свой прыжок он выложит всего 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU