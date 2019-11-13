Ветеринарный пункт открылся в Иркутском районе после ремонта

СЕГОДНЯ 02:57 2019-11-13T02:57:38+03:00

Специалисты будут помогать кошкам, собакам, коровам и не только

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В селе Мамоны, что в Иркутском районе, закончился ремонт ветпункта. Теперь местные жители могут обращаться туда по разным вопросам: за советом о том, как ухаживать за питомцами, за лечением любимцев, также там будут проводить операции, а ветеринары смогут выезжать на дом, если речь идет о крупных животных - например, коровах, свиньях.

- Планируется обслуживать около 200 обращений в месяц, - рассказывают в пресс-службе правительства Иркутской области. - В здании оборудована современная операционная, бокс для амбулаторного лечения и ветеринарная аптека.

Кроме того, ветеринарная служба региона постоянно бесплатно прививает под Иркутском собак и кошек от бешенства, а также вакцинирует сельскохозяйственных животных для профилактики, специалисты внимательно осматривают их. Проверяют и продукты, изготовленные в домашних хозяйствах - мясо, молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU