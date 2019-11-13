2019-11-13T02:57:38+03:00
Общество

Ветеринарный пункт открылся в Иркутском районе после ремонта

Специалисты будут помогать кошкам, собакам, коровам и не только
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Ветеринарный пункт открылся в Иркутском районе после ремонтаВетеринарный пункт открылся в Иркутском районе после ремонтаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В селе Мамоны, что в Иркутском районе, закончился ремонт ветпункта. Теперь местные жители могут обращаться туда по разным вопросам: за советом о том, как ухаживать за питомцами, за лечением любимцев, также там будут проводить операции, а ветеринары смогут выезжать на дом, если речь идет о крупных животных - например, коровах, свиньях.

- Планируется обслуживать около 200 обращений в месяц, - рассказывают в пресс-службе правительства Иркутской области. - В здании оборудована современная операционная, бокс для амбулаторного лечения и ветеринарная аптека.

Кроме того, ветеринарная служба региона постоянно бесплатно прививает под Иркутском собак и кошек от бешенства, а также вакцинирует сельскохозяйственных животных для профилактики, специалисты внимательно осматривают их. Проверяют и продукты, изготовленные в домашних хозяйствах - мясо, молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проводник поезда Иркутск-Кисловодск экстренно сорвал стоп-кран из-за пассажира, решившего сбегать в магазин
Пойман с поличным: сотрудники полиции задержали Иркутянина с 1,5 кг наркотиков
В Иркутске планируют создать киностудию
В Иркутской области мошенники через интернет предлагали получить права
Задержан водитель Тойоты Марк II, который насмерть сбил женщину в Тайшете
Законопроект о бесплатном питании школьников из многодетных и малоимущих семей в Иркутской области рекомендован к принятию
ОРВИ в Иркутской области: к врачам за неделю обратилось больше 10 тысяч человек
Не выдержал расставания с любимой: ревнивец несколько раз выстрелил в бывшую жену и ее любовника
Школьники из Бурятии взломали замок и обокрали кафе на 42 тысячи рублей
Жительница Бурятии выплатила штраф только после запрета на регистрацию недвижимости
Больше 27 килограмм нефрита пыталась вывезти жительница Монголии из Бурятии
ИГУ развивает сотрудничество с Китайской академией наук
Рекомендованные ТПП Восточной Сибири инвестиционные проекты получили поддержку федерального Фонда развития промышленности
С какого возраста необходимо показывать малыша стоматологу
Снимали с балконов: на пожаре ночью 12 ноября спасли 34 человека в Иркутске