Портреты Беллы Ахмадулиной, Михаила Ульянова кисти московского художника привезли в Иркутск

СЕГОДНЯ 03:58 2019-11-13T03:58:52+03:00

Посмотреть работы Игоря Обросова можно будет с 14 ноября

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В Галерее сибирского искусства 14 ноября в 16.00 откроется выставка классика советского и российского искусства Игоря Обросова из Москвы. В залах галереи разместят порядка 50 живописных и графических работ народного художника, одного из основателей направления "суровый стиль".

- Посетители смогут увидеть портреты деятелей культуры, таких как поэтесса Белла Ахмадулина, актера Михаила Ульянова и актрисы Натальи Белохвостиковой, также натюрморты, деревенские пейзажи, лирические городские пейзажи Москвы, - сообщает пресс-служба Иркутского художественного музея.

В картинах мастера, как уверяют сотрудники музея, нашли отражение самые трагичные страницы истории ХХ века. В то же время его пейзажи Москвы - исторические памятники, скверы и парки, мосты, старинные особняки - полны романтики. Иркутяне могут увидеть как все важные для Игоря Обросова темы проявляют себя в его творчестве. Художника всегда волновала судьба русской деревни и тонкости связи поколений.

Выставка будет работать до 31 января, вход на открытие свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU