В Шелехове проведут проверку по двум авариям на теплосетях произошедшим утром 11 ноября
Утро понедельника, 11 ноября началось для шелеховчан не с кофе, а с двух аварий на теплосетях в третьем и четвертом микрорайонах. Из-за которых больше 4 тысяч жителей и три социальных учреждения остались без горячей воды и тепла. По данным авариям будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены и виновники.
- В третьем квартале произошло разрушение плиты перекрытия канала тепловой сети, обломки которой повредили трубу, - сообщил на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте" мэр Шелехова Сергей Липин, - После устранения первой аварии в четвертом микрорайоне из-за скачка давления прорвало трубу.
Причиной обрушения плиты, повредившей трубу, стала некачественная работа. Плита была укреплена дополнительной металлической конструкцией не полностью. Из-за этого плита не выдержала и сломалась. Кто виновен в этом ЧП, выяснят в результате проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU