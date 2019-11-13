2019-11-13T07:32:21+03:00
Общество

В Шелехове проведут проверку по двум авариям на теплосетях произошедшим утром 11 ноября

Тепло вернулось в дома и соцобъекты уже вечером этого же дня
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Шелехове проведут проверку по двум авариям на теплосетях произошедшим утром 11 ноябряВ Шелехове проведут проверку по двум авариям на теплосетях произошедшим утром 11 ноябряФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Утро понедельника, 11 ноября началось для шелеховчан не с кофе, а с двух аварий на теплосетях в третьем и четвертом микрорайонах. Из-за которых больше 4 тысяч жителей и три социальных учреждения остались без горячей воды и тепла. По данным авариям будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены и виновники.

- В третьем квартале произошло разрушение плиты перекрытия канала тепловой сети, обломки которой повредили трубу, - сообщил на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте" мэр Шелехова Сергей Липин, - После устранения первой аварии в четвертом микрорайоне из-за скачка давления прорвало трубу.

Причиной обрушения плиты, повредившей трубу, стала некачественная работа. Плита была укреплена дополнительной металлической конструкцией не полностью. Из-за этого плита не выдержала и сломалась. Кто виновен в этом ЧП, выяснят в результате проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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