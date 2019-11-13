2019-11-13T07:31:12+03:00
Происшествия

Более 400 хвостов омуля на 1,5 миллиона рублей изъяли полицейские на трассе Еланцы-Иркутск

Вылов эндемика запрещен на Байкале с 1 октября 2017 года
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Более 400 хвостов омуля на 1,5 миллиона рублей изъяли полицейские на трассе Еланцы-Иркутск. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Более 400 хвостов омуля на 1,5 миллиона рублей изъяли полицейские на трассе Еланцы-Иркутск. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Обычная проверка документов у водителя на трассе Хужир-Еланцы-Иркутск закончилась изъятием крупной партии рыбы. В багажнике машины оказалось более 400 хвостов замороженного омуля на сумму около 1,5 миллиона рублей. Напомним, что вылов эндемика запрещен на Байкале с 1 октября 2017 года для сохранения популяции.

Но владельцу рыбы на этот запрет судя по всему было все равно. При обысках в его жилище в Ольхонском районе у него нашли 40 сетей для ловли омуля, моторы и лодку. Кроме того, на нескольких складах, цехах, а также на рынках Иркутска оперативники нашли 700 килограммов свежей, копченной и соленой рыбы, 160 килограммов икры, подготовленной к продаже.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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