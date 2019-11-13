Более 400 хвостов омуля на 1,5 миллиона рублей изъяли полицейские на трассе Еланцы-Иркутск
Обычная проверка документов у водителя на трассе Хужир-Еланцы-Иркутск закончилась изъятием крупной партии рыбы. В багажнике машины оказалось более 400 хвостов замороженного омуля на сумму около 1,5 миллиона рублей. Напомним, что вылов эндемика запрещен на Байкале с 1 октября 2017 года для сохранения популяции.
Но владельцу рыбы на этот запрет судя по всему было все равно. При обысках в его жилище в Ольхонском районе у него нашли 40 сетей для ловли омуля, моторы и лодку. Кроме того, на нескольких складах, цехах, а также на рынках Иркутска оперативники нашли 700 килограммов свежей, копченной и соленой рыбы, 160 килограммов икры, подготовленной к продаже.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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ИСТОЧНИК KP.RU