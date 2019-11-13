Под стражу взят экс-гендиректор Агенства развития памятников Иркутска

СЕГОДНЯ 08:37 2019-11-13T08:37:09+03:00

Под стражу был взят экс-гендиректор Агенства развития памятников Иркутска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Его предъявлено обвинение по превышению должностных полномочий

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Бывшего исполняющего обязанности генерального директора АО "Агентство развития памятников Иркутска" арестовали по решению Октябрьского районного суда города.

- Органами предварительного следствия он обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, - С ходатайством о заключении под стражу обратился следователь по особо важным делам.

По версии следствия, превышение полномочий повлекли существенное нарушение интересов общества и государства, с серьезным причинением вреда. Это преступление относится к категории тяжких.

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ИСТОЧНИК KP.RU