2019-11-13T14:19:20+03:00
Происшествия

В Иркутской области адвокат обманом выманил у иностранца 1 миллион рублей

Правозащитник согласился помочь клиенту только по повышенному тарифу
Виктория ГЕРКО
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В Иркутской области адвокат обманом выманил у иностранца 1 миллион рублей.В Иркутской области адвокат обманом выманил у иностранца 1 миллион рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Адвокату из Иркутской области теперь придется защищать в суде свои интересы. Нечестный на руку знаток закона сам оказался под следствием. Все началось с того, что ранее за помощью к нему обратился иностранец. Адвокат решил обмануть мужчину, завысив цену за свои услуги. За один миллион рублей правозащитник пообещал решить все его проблемы. Клиент и не подозревал, что юрист может нарушить закон.

- Приезжий заплатил мошеннику полную сумму, но помощи так и не дождался, - сообщает ИА Байкал24. – Юрист потратил полученные деньги на личные нужды.

Обманутый клиент обратился в полицию. Вчера, 12 ноября, адвоката задержали. Теперь на него заведено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Следователи выясняют, совершал ли подозреваемый такие преступления раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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