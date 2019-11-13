"Я растерялся": так свой побег с места смертельной аварии в Иркутской области объяснил водитель

13 Нояб. 12:29 2019-11-13T14:32:37+03:00

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства смертельной аварии на автодороге Р-255 "Сибирь". Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Сегодня утром, 13 ноября, на автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись седан "Тойота Крайн" и универсал "Тойота Королла Филдер". Что стало причиной аварии, сейчас устанавливают сотрудники полиции.

- Водитель седана "Крайн" скрылся с места ДТП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, - Автомобилист был установлен в ходе розыска, им оказался 28-летний житель Забайкальского края.

Сбежавший водитель объяснил свой поступок, тем что он якобы растерялся. Поэтому не вызвал скорую помощь и инспекторов ГИБДД.

В результате аварии пассажирка универсала получила серьезные травмы, от которых скончалась до приезда медиков, а ее семилетний сын был доставлен в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU