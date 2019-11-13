Ольга Носенко приняла участие в слушаниях по законопроекту о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья в России
Вице-спикер Заксобрания Иркутской области Ольга Носенко приняла участие в парламентских слушаниях по законопроекту о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья в России. Законопроект, которым вносятся изменения в действующий порядок расселения аварийного жилфонда, подготовлен Минстроем России и внесен в Госдуму правительством РФ в первой половине октября.
Ольга Носенко отметила, что законопроект не отменяет существующую систему расселения аварийных домов. Но вместе с тем, документ вносит изменения.
- В законопроекте, в частности, прописаны конкретные критерии признания домов аварийными, - подчеркнула Ольга Носенко. – Это очень важно для людей. Опираясь на данные критерии, они будут четко понимать – получить ли их дом соответствующий статус.
Помимо этого, законопроект предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельную подпрограмму для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%.
- Понятно, что только средств собственников на ремонт таких домов будет не достаточно, – сказала Ольга Носенко. – Тут должны подключаться и другие источники финансирования.
Вице-спикер уточнила, что особое внимание было уделено домам 135 серии – их проблематике будет посвящен специальный круглый стол в Совете Федераций ФС РФ. Еще один важный аспект документа – закрепление целевого назначения земельного участка, где ранее располагалось аварийное жилье. Он не может быть передан под коммерческую застройку.
Учитывая, в том числе результат слушаний, комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении – ожидается, что оно состоится 14 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU