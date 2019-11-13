Ольга Носенко приняла участие в слушаниях по законопроекту о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья в России

13 Нояб. 12:49 2019-11-13T12:49:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Вице-спикер Заксобрания Иркутской области Ольга Носенко приняла участие в парламентских слушаниях по законопроекту о совершенствовании механизмов расселения аварийного жилья в России. Законопроект, которым вносятся изменения в действующий порядок расселения аварийного жилфонда, подготовлен Минстроем России и внесен в Госдуму правительством РФ в первой половине октября.

Ольга Носенко отметила, что законопроект не отменяет существующую систему расселения аварийных домов. Но вместе с тем, документ вносит изменения.

- В законопроекте, в частности, прописаны конкретные критерии признания домов аварийными, - подчеркнула Ольга Носенко. – Это очень важно для людей. Опираясь на данные критерии, они будут четко понимать – получить ли их дом соответствующий статус.

Помимо этого, законопроект предоставляет возможность создавать в составе региональной программы капитального ремонта отдельную подпрограмму для многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов которых превышает 70%.

- Понятно, что только средств собственников на ремонт таких домов будет не достаточно, – сказала Ольга Носенко. – Тут должны подключаться и другие источники финансирования.

Вице-спикер уточнила, что особое внимание было уделено домам 135 серии – их проблематике будет посвящен специальный круглый стол в Совете Федераций ФС РФ. Еще один важный аспект документа – закрепление целевого назначения земельного участка, где ранее располагалось аварийное жилье. Он не может быть передан под коммерческую застройку.

Учитывая, в том числе результат слушаний, комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении – ожидается, что оно состоится 14 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU