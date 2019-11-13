2019-11-13T14:37:25+03:00
Происшествия

Группу домушников поймали с поличным на месте преступления в Иркутске

Вдвоем мошенники совершили несколько краж на сумму около 600 тысяч рублей
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Группу «домушников» поймали с поличным на месте преступления в Иркутске.Группу «домушников» поймали с поличным на месте преступления в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Тандем двух грабителей задержали во время очередного «дела». Вчера, 12 ноября, преступники обокрали квартиру в центре города на улице Ядринцева. Но они не знали, что их уже ждут сотрудники полиции, которые устроили "засаду", чтобы поймать воров с поличным. Сразу после ограбления оперативники задержали злоумышленников.

- При обыске у задержанных нашли золотые украшения и норковые шубы, - сообщает ИА Байкал24. – Кроме украденных вещей полицейские обнаружили разные отмычки, которыми пользовались преступники, чтобы вскрыть замки.

Действовали злоумышленники не в первый раз. На их счету уже несколько ограблений. Они совершали их по четкой схеме: выбирали только те квартиры, которые можно было легко взломать. А когда попадали внутрь, то похищали все, что имело ценность, даже бытовую технику.

Сейчас на грабителей заведено уголовное дело за кражу. Мужчинам грозит до 6 лет тюрьмы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МВД проверяет информацию об избиении пьяного водителя инспектором ГИБДД в Иркутской области
Водонапорная башня сгорела в бурятском селе: без питьевой воды остались более 140 человек
Ищут три дня: 60-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Водитель фуры погиб, съехав с трассы в кювет в Усть-Кутском районе
Ребенок провалился в открытый люк в Иркутске: следователи ищут очевидцев
Автомобилист из Бурятии покусал инспектора ГИБДД
Из-за плохой погоды спасатели начали патрулирование трасс в Иркутской области
ХК «Ермак» расстался с четырьмя хоккеистами и подписал игрока из КХЛ
На пожаре в жилом доме в Иркутске погиб человек
Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя
Замерзающего дальнобойщика спасли инспекторы ГИБДД на федеральной трассе в Иркутской области
За взятку осудили сотрудника управления по борьбе с коррупцией Бурятии