Группу домушников поймали с поличным на месте преступления в Иркутске

13 Нояб. 13:08 2019-11-13T14:37:25+03:00

Вдвоем мошенники совершили несколько краж на сумму около 600 тысяч рублей

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Тандем двух грабителей задержали во время очередного «дела». Вчера, 12 ноября, преступники обокрали квартиру в центре города на улице Ядринцева. Но они не знали, что их уже ждут сотрудники полиции, которые устроили "засаду", чтобы поймать воров с поличным. Сразу после ограбления оперативники задержали злоумышленников.

- При обыске у задержанных нашли золотые украшения и норковые шубы, - сообщает ИА Байкал24. – Кроме украденных вещей полицейские обнаружили разные отмычки, которыми пользовались преступники, чтобы вскрыть замки.

Действовали злоумышленники не в первый раз. На их счету уже несколько ограблений. Они совершали их по четкой схеме: выбирали только те квартиры, которые можно было легко взломать. А когда попадали внутрь, то похищали все, что имело ценность, даже бытовую технику.

Сейчас на грабителей заведено уголовное дело за кражу. Мужчинам грозит до 6 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU