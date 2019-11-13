Только на телеканале ТИВИСИ: Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников

13 Нояб. 13:29 2019-11-13T13:29:45+03:00

В четверг, 14 ноября,поговорим о городе и горожанах, о том, что уже сделано и о том, что сделать еще предстоит

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Только на телеканале ТИВИСИ в этот четверг, 14 ноября, мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.

В прямом эфире в 19:00 поговорим о городе и горожанах, о том, что уже сделано и о том, что сделать еще предстоит. Как Дмитрий Бердников изменил Иркутск, и как Иркутск изменил Дмитрия Бердникова?

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ИСТОЧНИК KP.RU