Только на телеканале ТИВИСИ: Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников
В четверг, 14 ноября,поговорим о городе и горожанах, о том, что уже сделано и о том, что сделать еще предстоит
Только на телеканале ТИВИСИ: Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.
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Только на телеканале ТИВИСИ в этот четверг, 14 ноября, мэр города Иркутска Дмитрий Бердников.
В прямом эфире в 19:00 поговорим о городе и горожанах, о том, что уже сделано и о том, что сделать еще предстоит. Как Дмитрий Бердников изменил Иркутск, и как Иркутск изменил Дмитрия Бердникова?
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ИСТОЧНИК KP.RU