Погода на выходные, 16 и 17 ноября, в Иркутске: температура ниже нормы, но горожан этим не удивить

13 Нояб. 15:03 2019-11-13T15:03:55+03:00

Температура ниже нормы, но Иркутск этим не удивить. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

К субботе и воскресенью в областной столице дневная температура опустится до -12...-17 градусов

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В начале ноября иркутяне наслаждались теплом и уже решили, что зима забыла про Иркутск. Но холодный фронт все же пришел в наш регион 10 ноября. Температура воздуха сейчас ниже нормы, так продлится, как минимум до 17 ноября.

- Среднесуточная температура в Иркутске сейчас ниже нормы на 3-4 градуса, - рассказывает заместитель начальника Гидрометцентра Иркутской области Юлия Янькова, - В оставшуюся неделю средняя дневная температура составит -9...-14 градусов.

Однако к выходным, 16 и 17 ноября, столбик термометра в Иркутске днем опустится до -12..-17 градусов, ночью ниже 20. Крайнему северу области повезет меньше, там ночью будет до -40, а днем -30 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU