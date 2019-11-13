2019-11-13T14:54:20+03:00
Общество

За пять лет на безнадзорных животных из бюджета Иркутской области выделили более 150 млн рублей

Однако, по мнению депутатов, остаются проблемы в этой сфере
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Проблемы исполнения органами местного самоуправления полномочий в области обращения с безнадзорными животными рассмотрят на Муниципальном часе на ближайшей сессии Законодательного Собрания Иркутской области 20 ноября.

Как отметил Роман Габов, за пять лет действия областных законов, регулирующих обращение с безнадзорными животными, из регионального бюджета было выделено более 150 млн рублей. Однако остается ряд проблем. По мнению председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, создано недостаточное количество приютов, вызывает вопросы качество мониторинга количества бродячих собак и кошек, есть случаи ненадлежащего исполнения подрядчиками контрактов с муниципалитетами на отлов и содержание животных. Также были претензии по стоимости работ. Необходимость обсудить вопрос на сессии Законодательного Собрания вызвана еще и тем, что с 1 января 2020 года вступают в силу положения федерального закона об ответственном отношении к животным, регулирующие порядок этой деятельности.

Комитет также одобрил в к рассмотрению сессией Законодательного Собрания проект закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Основные параметры, заложенные в проект бюджета на 2020 год, составили: доходы – 176,1 млрд рублей, расходы – 184, 6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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