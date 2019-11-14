2019-11-14T03:28:12+03:00
Общество

Саксофонист из Франции выступит в Иркутской филармонии

Концерт пройдет с участием музыкантов и солистки из Москвы
Мария КНЯЗЕВА
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Саксофонист из Франции выступит в Иркутской филармонии. Фото: сайт филармонииСаксофонист из Франции выступит в Иркутской филармонии. Фото: сайт филармонии
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Выступление музыкантов из Москвы с участием французского саксофониста Батиста Эрбина заявлено в афише филармонии под названием «Mister X from Paris».

- Батист Эрбин - восходящая звезда современной европейской джазовой сцены, - рассказали в Иркутской филармонии. - Но его знают не только в Европе. Он гастролирует по всему миру – Таиланд, США, Италия, Мадагаскар, Англия, Германия, Бельгия, Швейцария, Япония, играет с величайшими музыкантами.

В копилке Эрбина есть уже как сольные альбомы, так и записи известных исполнителей, в которых он принимал участие. Для выступления с французом в Иркутск из столицы приедут пианист Алексей Подымкин, барабанщик Михаил Фотченков, контрабасистка Дарья Чернокова. За плечами этих исполнителей — множество концертов на российских и европейских площадках, сотрудничество с известными музыкантами. Вокальные партии этим вечером исполнит одна из самых ярких джазовых певиц нового поколения Анастасия Лютова. Концерт состоится 15 ноября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За день до приезда гастролеров, 14 ноября, иркутян джазовой музыкой в музыкальном театре порадует ансамбль «Доктор Джаз», который известен как ведущий джазовый коллектив Приангарья. Коллектив выступает во многих городах Сибири и Дальнего Востока. Но не только Россией ограничивается их гастрольный тур. Они уже побывали и в США, Украине и даже Японии. Однако, выступать для земляков - всегда удовольствие. Их концерт называется «Джаз для смелых».

ИСТОЧНИК KP.RU

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