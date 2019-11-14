Менее 400 ветеранов Великой Отечественной войны осталось в Иркутской области
В 2020 году 9 мая россияне будут отмечать 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Иркутской области подготовка к празднику уже началась. Составляется план торжественных событий — выставок, акций, открытие парка «Патриот» в Иркутске. Всем ветеранам в Приангарье вручат памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
- В Иркутской области осталось менее 400 ветеранов, участников ВОВ, более 9000 тружеников тыла, 137 жителей блокадного Ленинграда. Для каждого в регионе предусмотрены меры поддержки, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.
Всего на проведение Года памяти и Славы в регионе планируют потратить 147 млн. рублей. Большая часть этих средств пойдет на улучшение условий жизни участников Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU