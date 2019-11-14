2019-11-14T07:49:30+03:00
Общество

В Братске открывается новый горнолыжный сезон

Но горе Пихтовой появились новый ратрак и мощная снеговая пушка
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Фото: Пресс-служба администрации Братска.Фото: Пресс-служба администрации Братска.
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Горнолыжный комплекс на горе Пихтовой в Братске откроется для посетителей в тестовом режиме в субботу, 16 ноября. С этого дня будет доступна канатная дорога и склон протяженностью 250 метров.

В этом году парк техники на горе Пихтовой пополнился новым ратраком, который служит для уплотнения снега на склоне, и мощной снеговой пушкой.

Как сообщил начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска Алексей Минченко, техника была приобретена в рамках социального партнерства.

Чтобы обеспечить весь горнолыжный комплекс снегом, необходимо 500-600 кубических метров. Новая снеговая пушка отлично с этим справляется.

- Снег из пушки кардинально отличается от естественного. Он очень чистый, голубоватый. Пушка заправляется водой из скважины, глубина которой более 20 метров, - отметил директор горнолыжного комплекса Аркадий Шибин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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