В Братске открывается новый горнолыжный сезон
Горнолыжный комплекс на горе Пихтовой в Братске откроется для посетителей в тестовом режиме в субботу, 16 ноября. С этого дня будет доступна канатная дорога и склон протяженностью 250 метров.
В этом году парк техники на горе Пихтовой пополнился новым ратраком, который служит для уплотнения снега на склоне, и мощной снеговой пушкой.
Как сообщил начальник департамента физической культуры и спорта администрации Братска Алексей Минченко, техника была приобретена в рамках социального партнерства.
Чтобы обеспечить весь горнолыжный комплекс снегом, необходимо 500-600 кубических метров. Новая снеговая пушка отлично с этим справляется.
- Снег из пушки кардинально отличается от естественного. Он очень чистый, голубоватый. Пушка заправляется водой из скважины, глубина которой более 20 метров, - отметил директор горнолыжного комплекса Аркадий Шибин.
ИСТОЧНИК KP.RU